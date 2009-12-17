Равноправие по-арабски: жены требуют четырех мужей

Саудовская журналистка Надин эль-Бейдар опубликовала в египетской газете al-Masry al-Youm статью «Я и четыре моих мужа», передает MIGnews.com.

Статья вызвала бешенное возмущение в Египте и в исламском мире, один из депутатов египетского парламента подал на газету в суд, а несколько других предложили провести теледебаты на поднятые в статье темы.

Тезис эль-Бейдар весьма прост. В рамках борьбы за равноправие женщин она предлагает узаконить женскую полигамию, точно также, как узаконена Кораном и законами полигамия мужская – как известно, мусульманин имеет право на 4 жен и неограниченное количество наложниц.

На эль-Байдар обрушился поток критики и толкования религиозных эдиктов. Мусульманские проповедники объясняют, что женская полигамия таит в себе «риск для здоровья», «опасности смешанного отцовства», а также противоречат самим устоям исламского общества.

Исламские юристы объясняют, что в случае мужской полигамии количество одиночек, вдов и разведенных резко сокращается. В то время как в случае женской – растет в геометрической прогрессии. Профессор религиозного университета Эль-Азхар Абдуль-Фаттах Идрис пишет: «Аллах создал мужчин и женщин разными, и он знал, что повлечет за собой подобная разница».

