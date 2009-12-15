Хадж в Мекку в этом году совершили 2,8 млн. человек
18:42, 15 декабря 2009Ислам
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На 7% меньше, чем в 2008 г.
Хадж в Мекку в этом году совершили 2,8 млн. человек, что на 7% меньше, чем в рекордном 2008 году.
Об этом сообщает СедьмицаRu со ссылкой на данные властей Саудовской Аравии.
По мнению властей королевства, это связано с угрозой заболевания свиным гриппом, который получил определенное распространение в Саудовской Аравии. Кроме того, нынешний хадж проходил в неблагоприятных погодных условиях, когда в Джидде и Мекке выпали сильные дожди, вызвавшие наводнения и сели, в результате которых погибло 106 человек и пострадало более тысячи.
Из существующих проблем также выделяют недоработки ряда компаний в части, касающейся расселения паломников всех категорий в гостиницах Мекки.
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