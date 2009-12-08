Мусульманские организации России готовы объединиться в единое духовное управление

Крупнейшие мусульманские организации РФ готовы объединиться в единое духовное управление, сообщили представители исламских организаций, передает РИА Новости. В прошедшую субботу в столице Башкирии Уфе в Центральном духовном управлении мусульман (ЦДУМ) состоялась первая встреча представителей трех исламских организаций - ЦДУМ, Совета муфтиев РФ (СМР) и Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК). ЦДУМ на собрании представлял глава организации муфтий Талгат Таджуддин, СМР - директор департамента внутренних дел Арслан Садриев, а КЦМ СК - муфтий Чеченской республики Султан Мирзаев. Кроме того, на собрании присутствовали президент Исламского культурного центра Абдул-Вахед Ниязов, депутат Госдумы Саид Яхихаджиев. По итогам консультаций будут созданы рабочая группа и согласительная комиссия, которые будет планировать дальнейшие шаги на пути к объединению. В них войдут лидеры трех исламских структур. Глава ЦДУМ Таджуддин сообщил РИА Новости, что пришло время объединить мусульман России. "Мы вышли с инициативой к главе СМР Равилю Гайнутдину и главе КЦМ СК Исмаилу Бердиеву об объединении наших организаций во главе с единым муфтием", - сказал Таджуддин. Он также выразил надежду, что объединение могло бы положить конец многолетнему расколу в исламской общине России. Таджуддин не сказал, в какие сроки может произойти объединение и избрание единого Верховного муфтия России. По его словам, представители исламских организаций приняли предложение и "в данный момент духовенство проводить консультации". "Я не буду заниматься прогнозами относительно того, как и когда начнется все это (процесс объединения). Тем не менее, отрадно, что мы стали на этот путь. Я также не могу сказать о том, как будет называться новая (объединенная) мусульманская организация. Дойдет время и до этого", - сообщил в понедельник директор департамента внутренних дел СМР Арслан Садриев. Он отметил, что "увидел в Таджуддине человека, с которым можно договариваться". "Я бы пока не стал давать никаких развернутых комментариев по этому поводу. Всему свое время. Главное не торопить события, чтобы ничему не навредить", - отметил в свою очередь первый зампред СМР Дамир Гизатуллин. Глава КЦМ СК Исмаил Бердиев считает, что исламская религия требует единения. "Я давно говорил о том, что российским мусульманам требуется единый организационный центр. Полагаю, что в данный момент мы находимся на правильном пути", - сказал он. Вместе с тем, по данным источников в ЦДУМ и СМР, не все муфтии согласились на объединение. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) учреждено указом Екатерины Второй в 1788 году. Официальное открытие центра состоялось 4 декабря 1789 в Уфе. С 1992 года на волне суверенизации начался процесс распада этой организации на независимые региональные духовные управления. В августе 1992 года, после скандала на открытии мечети в Набережных Челнах, от исламской организации Таджуддина отделилось духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана во главе с Габдуллой Галиуллиным и ДУМ Башкортостана во главе с Нурмухаммедом Нигматуллиным. Позднее от Таджуддина также ушли духовные управления мусульман большинства регионов РФ, включая столичные организации, которые затем объединились в Совет муфтиев РФ во главе с муфтием Европейской части РФ Равилем Гайнутдином. В конце 1990-х годов духовные управления республик Северного Кавказа образовали единый Координационный центр мусульман региона.