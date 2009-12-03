На форуме в России покажут волос из бороды Пророка Мухаммеда

Форум мусульманской культуры "Мусульманский мир - 2009", представляющий культуру народов, исповедующих ислам, открылся накануне в Перми (Россия). До 7 декабря там будут представлены культуры татар, башкир, таджиков, киргизов и других народов.

"Цель форума - показать исламский мир края, собрать всех, кто раскидан по всей территории региона, в одном месте. Кроме того, приглашены все регионы Приволжского федерального округа, а также соседние регионы, мечети, духовные управления мусульман", - рассказал РИА "Новости" исполняющий обязанности муфтия Пермского края Ильяс Валеев.

Выставка поделена на деловую и ярмарочную части. В ходе деловой части проходят круглые столы, выступления и презентации диаспор. Вторая часть представляет выставку культурного наследия мусульман и ярмарку товаров: издательств духовной литературы, художественно - реставрационных и ювелирных мастерских, мечетей, мусульманской атрибутики, халяльных продуктов питания и изделий народных промыслов.

Помимо этого здесь развернута выставка мировой мусульманской реликвии - волоса из бороды Пророка Мухаммеда.

"Эта реликвия хранится в Тюменском областном музее, ей около полутора тысяч лет. В XIX веке бухарский купец купил ее за большие деньги. Позднее она попала в музей. Раньше эту реликвию в принципе оттуда никому никогда не давали, а теперь она приехала в Пермский край", - сказал советник муфтия Пермского края по социальной политике и экономическим вопросам Халим Шарафеев.

По его словам, для охраны реликвии на время выставки привлечены вооруженные сотрудники ФСБ.

Волос Пророка Мухаммеда является мировой реликвией мусульман. Таких экспонатов в мире всего три. Один находится в Стамбуле (Турция) во дворце Топкапы вместе с другими реликвиями, принадлежавшими пророку Мухаммеду. Второй - в мечети Хазратбал, которая находится в городе Шринагар (Индия). Третий волос хранится в тюменском областном "Музее городской Думы". Волосы Посланника Аллаха свято чтутся мусульманами и используются для благословения и лечения от болезней.