Всемирный конгресс азербайджанцев в Украине поздравляет с праздником Курбан-Байрам

Всемирный Конгресс Азербайджанцев в Украине поздравил своих соотечественников с праздником Курбан-Байрам.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя ПВКАУ, академик (МКА), герой Казацкого народа, генерал-полковник Миршахин ИСМАИЛОВ.

«Благословенный праздник Курбан, воплощающий завершенность Ислама как религии, послан человечеству как дорога морально-этического спасения, - праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму», - говорится в поздравлении.

Азербайджанский народ, отмечается в поздравлении, «всегда с уважением относится к своим национально-духовным ценностям и традициям. Все религиозные церемонии, в том числе и праздник Курбан, ежегодно отмечается в Украине с большим торжеством».

«Счастье вашим семьям и достатка вашему дому» пожелал М.ИСМАИЛОВ от имени Представительства ВКАУ соотечественникам.