Завтра в мечети Исламского культурного центра Киева состоится торжественная молитва

По случаю праздника Курбан-Байрам

В мечети Исламского общественного культурного центра завтра состоится торжественная молитва, посвященная одному из самых больших мусульманских праздников – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам). Организаторы – Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Альраид” и Духовное управление мусульман Украины “УММА” (Киев, вул..Дегтяровская, 25-а). Молитва начнется в 8.45.

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