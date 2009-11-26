Завтра в мечети Исламского культурного центра Киева состоится торжественная молитва
17:54, 26 ноября 2009Ислам
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По случаю праздника Курбан-Байрам
В мечети Исламского общественного культурного центра завтра состоится торжественная молитва, посвященная одному из самых больших мусульманских праздников – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).
Организаторы – Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Альраид” и Духовное управление мусульман Украины “УММА” (Киев, вул..Дегтяровская, 25-а).
Молитва начнется в 8.45.
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