Паломники начали исполнение обрядов хаджа в предместьях Мекки

Около 3 миллионов паломников из десятков стран мира, в том числе из Украины, с наступлением времени рассветной молитвы начали сегодня прибывать в долину Мина в предместьях Мекки, сообщает РИА "Новости".

В Мине, окруженной с трех сторон горами и расположенной в пяти километрах от священной исламской столицы, начинается исполнение основных обрядов хаджа.

В белом палаточном городе, где установлено 40 тысяч несгораемых тефлоновых палаток, "гости Всевышнего" проведут в молитвах день и ночь, чтобы совершить в четверг "великое стояние" перед Аллахом на горе Арафат.

Палаточный город в долине площадью 650 гектаров имеет все необходимое для обеспечения паломников. В нем работают магазины, столовые, парикмахерские, туалеты, пункты медицинского обслуживания и специализированный госпиталь. Перемещения верующих на обрядовых маршрутах контролируется видеокамерами. Порядок в районе исполнения ритуалов хаджа обеспечивают почти 100 тысяч полицейских.

Паломничество в Мекку, считающееся в исламе пятым "столпом веры".