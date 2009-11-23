Во время хаджа можно пользоваться компьютером

Паломникам, совершающим хадж к святыням ислама в Саудовской Аравии, разрешается пользоваться компьютером, считает член шариатского кассационного суда Эр-Рияда.

"Все мирские дела, не вступающие в противоречие с канонами хаджа, разрешены", - заявил газете "Эр-Рияд" представитель кассационного суда саудовской столицы Ибрагим аль-Худейри, сообщает РИА "Новости".

"Богословы прошлого отмечали, что паломник может совмещать поклонение и проповедническую деятельность с занятиями торговлей. Следовательно, ничто не мешает паломнику пользоваться переносным компьютером с целью торговли или контроля за котировками акций", - добавил шариатский судья.

При этом Ибрагим аль-Худейри подчеркнул, что пользование компьютером в мирских целях во время хаджа не должно быть главной заботой верующего. Работа с ноутбуком должна проходить в атмосфере богопочитания и отказа от греховных соблазнов, пишет "Эр-Рияд".