Свыше 130 украинских мусульман отправятся в хадж

В этом году в Мекку для осуществления хаджа отправится свыше 130 украинских мусульман из разных регионов Украины, а именно - 131 паломник, из которых 34 - женщины. Как сообщили УНИАН в Духовном управлении мусульман Украины «Умма», торжественный отъезд паломников состоится 19 ноября о 11.30 из Исламского общественного культурного центра Киева.

Подготовкой и отправлением украинских паломников в этом году занимается Совет духовных управлений и центров мусульман Украины при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий.

По информации Духовного управления мусульман Украины «Умма», Совет духовных управлений и центров мусульман Украины, представители которого согласовывали украинские квоты с министерством по делам хаджа Королевства Саудовская Аравия этим летом, намеревается и дальше принимать активнейшее участие в организации хаджа для мусульман Украины.

Справка УНИАН. В середине ноября миллионы мусульман со всего мира отправляются в хадж - паломничество в главную святыню Ислама, священную Кааби в городе Мекка.

Хадж – самый большой обряд поклонения в Исламе, который хотя бы раз в жизни должен выполнить каждый верующий.