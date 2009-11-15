В США 10% мечетей проповедуют джихад

В 10% из более чем двух тысяч американских мечетей проповедуются идеи исламского экстремизма и джихад.

Такие данные были обнародованы ФБР спустя почти неделю после инцидента на техасской военной базе Форт-Худ, когда военный врач-психиатр майор Нидаль Малик Хасан, исповедующий ислам, расстрелял 13 и ранил 29 солдат, сообщает канадский сайт "Canada Free Press".

М.Хасан, как стало известно спецслужбам, ранее был активным пользователем исламских экстремистских сайтов и в свое время посещал одну из мечетей в Вирджинии, имам которой был известен своими радикальными взглядами.