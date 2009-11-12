Паломникам, совершающим хадж в Мекку предлагают обрядовую одежду

Саудовская Аравия предлагает паломникам, совершающим хадж, новую обрядовую одежду Саудовская Аравия впервые в сезон хаджа этого года предлагает мусульманским паломникам облачаться в специальную ритуальную одежду, предохраняющую "гостей Аллаха" от солнечных ожогов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Эр-Рияд".

По сведениям газеты, новое обрядовое одеяние для пилигримов, разработанное министерством здравоохранения, одобрено генеральным муфтием королевства и, стало быть, позволено для ношения на маршрутах паломничества.

Мусульмане совершают ритуалы хаджа в специальной обязательной одежде - "ихраме", который состоит из двух цельных кусков предпочтительно белой ткани без шитья и индивидуального раскроя. Один из них, используемый в качестве своеобразной юбки, носит название "уизар", другой, перебрасываемый через плечо в виде накидки, называется "рида". В связи с тем, что "рида", не полностью прикрывает плечи паломника, около 60 тысяч пилигримов ежегодно получали ожоги кожи на обрядовых маршрутах.

Облачаясь в ихрам, делающий всех верующих равными перед Всевышним, паломники отрешаются от земных удовольствий и вступают в состояние освященной духовности на рубеже между материальным и мистическим. Снимая белые одежды, мусульманин возвращается в реальный мир с его заботами и радостями.

Благодаря предложенной саудовскими организаторами хаджа, новой модели "ихрама", которая не является обязательной для паломников, они будут защищены от жаркого солнца Мекки и Медины, где температура воздуха в дни исполнения обрядов во второй половине ноября будет составлять 35-38 градусов Цельсия.