В Грузию вернутся 7 300 месхов-мусульман

Срок для сбора и сдачи документов на возвращение в Грузию месхам-мусульманам продлён ещё на 3 месяца, сообщает Благовест-инфо.

Однако это касается только тех 5 000 месхов-мусульман, потомков насильственно выселенных из Южной Грузии сталинским режимом, которые уже начали сбор документов и которым выдали рекомендации международные организации. В то же время грузинскими властями уже приняты документы от 2 300 месхов-мусульман. Таким образом, на историческую родину вернётся, в конечном итоге, не более 7 300 месхов-мусульман, в основном из Азербайджана, Киргизии и России.

В настоящее время для рассмотрения парламентом готовится законопроект, упрощающий получение гражданства Грузии для лиц, обладающих статусом репатриантов, что послужит облегчению интеграции месхов-мусульман в новых условиях. В окончательном виде законопроект должен быть представлен к 1 января 2010 года.

Таким образом, Грузия выполнит взятые на себя в 1999 г. перед Евросоветом обязательства.