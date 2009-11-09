В Мекке построили тоннели с эскалаторами

В Мекке завершено строительство более 60 тоннелей и виадуков, которые в сезон хаджа этого года паломники будут впервые использовать при перемещении по обрядовым маршрутам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Эр-Рияд".

Общая протяженность проложенных в горных районах новых путей сообщения превышает 30 километров. Десять километров будут использоваться пешеходами, а остальные предназначены для автотранспорта. Тоннели оснащены эскалаторами, вентиляционным оборудованием и освещением с использованием энергосберегающих светильников, указывает газета.

По сведениям саудовской газеты "Аль-Ватан", в Мекку для совершения хаджа сезона этого года, основные мероприятия которого начнутся в конце ноября, прибыли более 100 тысяч "гостей Аллаха", уже посетивших Медину. В "Городе Пророка" для посещения усыпальницы провозвестника ислама находятся сейчас более 200 тысяч паломников.

"Аль-Ватан" отмечает, что, несмотря на опасность заражения вирусом А/H1N1, число иностранных паломников в королевстве увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Cреди мусульман, совершающих хадж в настоящий момент, основное число составляют индонезийцы, нигерийцы, индийцы, пакистанцы и турки.