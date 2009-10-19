В Мекке для совершающих хадж откроют отель со спа-салоном

Компания "Raffles" открывает в Мекке роскошный отель, в котором паломники смогут отведать изыски французской кухни от ведущих шеф-поваров. Несмотря на ограничения, связанные с украшением себя во время хаджа, в отеле также будут спортзалы, салоны красоты и спа, сообщает Кредо.Ру со ссылкой на "Guardian".

Во время хаджа действуют строгие правила гигиены и поведения, в число запретных действий входят супружеская близость, стрижка волос и ногтей, укорачивание бород. Мусульмане должны забыть о земных благах и сконцентрироваться на божественном.

Мухаммад Аркуби, главный менеджер нового отеля, не смог объяснить, как именно кофейный сомелье и спа помогут паломникам достичь духовной гармонии в хадже. Также он не прокомментировал вопрос о том, как роскошь и шик согласуются с этикой хаджа, которая подразумевает простоту и смирение.

"В любом случае, изысканная обстановка в отеле, наш спектр услуг и высоко персонализированный сервис, в том числе, услуги официантов 24 часа в сутки, помогут сделать пребывание наших постояльцев здесь обогащающим", - считает он.

Саудовский отель "Raffles" строит компания "Saudi Bin Ladin Company", созданная отцом Усамы бин Ладена. Эта же компания занималась проектом расширения мечетей в Мекке и Медине.

В последние десятилетия Мекка подверглась сильнейшим изменениям в плане ландшафта. Исторические постройки, в том числе связанные с пророком Мухаммедом и его сподвижниками, сносятся, горы сравниваются с землей, чтобы расчистить место для строительства все новых и новых роскошных отелей и торговых центров.