Изречения Аллаха появились на теле младенца

Хадисы (изречения Аллаха) из Корана появляются, а затем исчезают на теле девятимесячного ребенка, родившегося в дагестанском селе Красно-Октябрьское Кизлярского района, рассказал РИА "Новости" представитель сельской мечети.

"В семье Якубовых, проживающих в селе Красно-Октябрьское Кизлярского района Дагестана, девять месяцев назад родился сын Али. Через несколько дней после рождения на его теле стали появляться надписи на арабском", - сообщил собеседник.

Как рассказала мать ребенка Мадина Якубова, после рождения на подбородке мальчика была гематома, когда синяк начал сходить, проявилась надпись на арабском "Аллах".

"Надписи проявляются по понедельникам и пятницам, в это время у ребенка температура поднимается до 40 градусов, он кричит, плачет. Надписи держатся три дня, а потом постепенно исчезают и на их месте появляются новые", - рассказала Якубова.

По ее словам, родители не распространялись об этом явлении до тех пор, пока на мальчике не появилась надпись "Покажите мои знамения людям".

"Али - второй ребенок в семье. У дочери такого не наблюдалось", - добавила женщина.

Представитель Духовного управления мусульман Дагестана от комментариев по данному факту воздержался, сообщив, что они "удивлены, как и все".

В свою очередь имам мечети села Красно-Октябрьское Абдулла считает, что эти знаки - "знамения Всевышнего".