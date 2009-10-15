В Британии мусульмане выступают за введение шариатского права

Радикальная мусульманская группировка "Islam 4UK" начала кампанию за введение в стране шариатского права, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на британскую газету "Дейли телеграф".

Члены организации, в которую входят мусульмане со всех концов Великобритании, намерены собраться в Лондоне 31 октября на демонстрацию, в ходе которой они будут требовать введения мусульманского права в стране.

Демонстранты планируют пройти от здания палаты общин британского парламента до Трафальгарской площади.

Между тем представитель Британского исламского общества заявил, что "99,999% мусульман презирают этих людей (активистов "Islam 4UK"), и что их акция направлена на "разжигание националистического напряжения".