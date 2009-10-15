В Иране заявляют о смерти аятоллы Хаменеи

Скончался духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Такую информацию распространяют источники в иранской оппозиции.

Сообщается, что 12 октября Хаменеи потерял сознание и был экстренно госпитализирован. По некоторым сведениям, аятолла находится в коме и к нему пустили лишь сына и личного врача. Оппозиционеры, однако, утверждают, что Высший лидер страны умер 14 октября, передает Газета.Ru.

Состояние 70-летнего Али Хаменеи в последнее время резко ухудшилось. Источники, сообщающие о госпитализации аятоллы, утверждают, что, судя по всему, резкое ухудшение самочувствия было вызвано естественными причинами, то есть не было отравлением.

По неподтвержденным данным, ухудшение здоровья Али Хаменеи могло быть связано с нервным истощением: Высший лидер Ирана переживал из-за того, что не мог справиться с политическим кризисом в стране, возникшим после обнародования результатов выборов. Тогда оппозиция заявила, что результаты голосования были сфальсифицированы, и вывела своих сторонников на улицы Тегерана; в ходе беспорядков погибли не менее 85 человек. Али Хаменеи в этом споре поддержал Махмуда Ахмадинеджада, объявленного победителем выборов. Также сообщалось, что в связи с этими событиями пошатнулся авторитет Хаменеи среди духовных деятелей Ирана.

Сведения о смерти Али Хаменеи распространяют сторонники кандидатов, проигравших Ахмадинеджаду — Мир-Хосейна Мусави и Мехди Карруби.

На сайте The Daily Telegraph перечисляются признаки, свидетельствующие о смерти Али Хаменеи. Здания госучреждений драпируют в черный цвет; ведущие иранского телевидения также все стали носить только черное. Бойцы «Басидж», иранского военизированного ополчения, патрулируют улицы и готовы разгонять массовые собрания.

Али Хаменеи стал Высшим руководителем Исламской республики Иран в 1989 году. До этого восемь лет он был президентом страны; в это время Иран вел войну с Ираком.