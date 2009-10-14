Двоим сомалийцам отрубили руки и ноги за воровство

В Сомали в городе-порту на юге страны Кисмайо двое молодых мужчин, обвинявшихся в краже автомобиля, лишились одной руки и ноги.

Как передает «Росбалт» со ссылкой на BBC, еще одному сомалийцу с искалеченной рукой отрубили лишь ногу.

Приговор, принятый в соответствии с законом шариата, привела в исполнение сомалийская исламистская радикальная группировка «Аль-Шабаб».

Тысячи людей, желающих посмотреть на это, собрались на главной площади города.

Напомним, в июне шариатский суд Сомали вынес такой же суровый приговор в отношении четырех мужчин, уличенных в краже сотовых телефонов.

Жестокое решение покалечить осужденных преступников принял суд столицы Сомали — Могадишо. В настоящий момент город контролирует радикальная исламская группировка «Аль-Шабаб» (на русский переводится как «молодежь»), которая воюет с правительством, теряющим контроль над страной.

Подсудимые предстали перед публикой в кандалах, которые были прикреплены к их лодыжкам. А вокруг стояли конвоиры из числа бойцов «Аль-Шабаб». Для пущей убедительности служители закона продемонстрировали на процессе три мобильных телефона, а также две штурмовые винтовки, которые якобы украл один из подсудимых.

Добавим, что мятежники группировки «Аль-Шабаб» в настоящий момент контролируют почти все южные территории Сомали и успешно борются с правительственными войсками. По некоторым данным, они связаны с террористической группировкой «Аль-Каида», а среди повстанцев имеются сотни выходцев из других стран.

Со своей стороны, президент Сомали Шейх Шариф Шейх Ахмед, принадлежащий к умеренному исламскому течению, тоже призвал помощь из-за рубежа. Он согласился на военную помощь со стороны соседних стран, лишь бы восстановить в стране относительный порядок.

