Милиция назвала имя лидера радикальных исламистов в Крыму

Лидером радикальной исламистской организации «Ат Такфир Валь Хиджра» в Крыму является Исмаил Мустафаев по кличке «Пуштун». Он же считает себя заместителем Амира по джихаду.

Об этом сообщает «Новый Регион – Крым» со ссылкой на сообщение Отдела общественных связей главка МВД в Крыму в ответ на обвинения в некомпетентности со стороны руководства Рескома по делам религий.

В сообщении отмечается, что накануне ряд центральных крымских еженедельников опубликовали комментарий заместителя председателя Рескомитета по делам религий Айдера Булатова, который назвал сообщения милиции об активизации на полуострове сторонников крайне радикальных исламистских направлений «полной чушью и некомпетентностью», разжигающими «страх и недоверие к крымским татарам». При этом зампред Рескомрелигий посоветовал милиции провести консультации со специалистами, «прежде чем выдавать в СМИ какую-то резонансную информацию, которая будоражит общественность» и назвал себя «единственным в Крыму специалистом, который системно занимается проблемами ислама». По словам Булатова, организации «Ат Такфир Валь Хиджра» в Крыму не существует, «если не считать двух-трех одиозных личностей, нуждающихся в услугах психотерапевта и больше относящихся к правонарушителям, чем к верующим мусульманам».

В связи с этим крымский главк МВД ставит в известность Республиканский комитет по делам религий, что лидером организации «Ат Такфир Валь Хиджра» в Крыму является Исмаил Мустафаев, по кличке «Пуштун», известный тем, что ходит в пуштунском одеянии, которое видят тысячи жителей полуострова, но по каким-то причинам не замечают в Рескомрелигий. Большинство сторонников «Пуштуна» проживают в селах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Кроме того, главное управление МВД в Крыму готово провести серию лекций для сотрудников Рескомрелигий для «устранения пробелов в их профессиональных познаниях».

Напомним, что 3 октября в лесу под Симферополем двое братьев-охотников поймали трех членов вооруженной банды, которые оказались членами радикальной религиозной организации «Ат Такфир Валь Хиджра». В Крымских лесах они строили убежища, запасали оружие и отрабатывали тактику партизанской войны.

В районе села Чистенькое Симферопольского района ими был построен бункер-схрон, проводилась вербовка граждан. Были приобретены два охотничьих ружья, которые переделали под обрезы, и два пистолета системы «Наган». Для того, чтобы обеспечить финансовую базу банды, группа совершала кражи на территории Симферопольского района.

«Ат Такфир Валь Хиджра» является фундаменталистской исламской организацией, созданной в 1971 году. Впервые громко о своем существовании она заявила в ходе похищения и в дальнейшем убийства египетского шейха Мухаммеда Хусейна ад-Дахаби. Предполагается, что часть членов группировки, нейтрализованной в конце 70-х годов, имела отношение к убийству в 1981 году президента Арабской Республики Египет Анвара Садата. После терактов в США 11 сентября 2001 года в Египте состоялась целая серия судебных процессов по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом по отношению к членам «Ат Такфир Валь Хиджра». Госдепартаментом США данное течение внесено в список запрещенных террористических организаций, напоминают в главке крымской милиции.

Работа по документированию деятельности преступной организации продолжается.