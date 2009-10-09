Четверть жителей Земли исповедует ислам

Каждый четвертый житель Земли исповедует ислам.

Как сообщает CNN, такие выводы делаются в новом социологическом исследовании на данную тему. Согласно полученным выводам, 23% населения планеты являются мусульманами.

По данным исследования, две трети исповедующих ислам проживают на территории Азии – от Турции до Индонезии.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в Китае и Германии живет больше мусульман, чем в Сирии и Ливане соответственно. Кроме того, в России проживает больше исповедующих ислам, чем в Иордании и Ливии вместе взятых.