Таджикские гастарбайтеры все чаще разводятся с женами по телефону

Власти и правозащитники Таджикистана обеспокоены участившейся практикой телефонных разводов, которыми в последнее время все чаще пользуются трудовые мигранты, сообщает Би-би-си.

Выезжая на заработки, гастарбайтеры сообщают своим женам о желании расторгнуть брак и дают развод по мусульманской традиции. Для этого достаточно позвонить по мобильному телефону или отправить смс-сообщение, трижды указав слово "таллок", что по мусульманской традиции означает развод. Многие брошенные таким образом женщины остаются практически на улице, без жилья и денег. Жена гастарбайтера, не угодившая семье мужа, в таком случае забирает детей и уходит из дома, унося с собой только личные вещи.

По данным правозащитных организаций Таджикистана, с начала года разводы по телефону получили от своих мужей несколько тысяч женщин.

Исполнительный директор общественной организации "Лига женщин-юристов" Зебо Шарипова считает, что ужесточение мер в отношении мигрантов не принесет желаемых результатов. Правозащитница уверена, что женщины сами должны бороться за свои права и стремиться получить образование. "Жены мигрантов, как показывает практика, со средним образованием, а иногда и ниже среднего уровня. Они полностью зависят от своих мужей, которые могут прислать деньги, а могут и не прислать. Порой этих денег не хватает на покупку элементарных товаров", - рассказывает Шарипова.

Многие таджикские семьи не регистрируют брак в ЗАГСе, ограничиваясь религиозным обрядом в мечети - никох.

Для большинства оставленных жен или забытых родственников на родине денежные переводы от мигрантов - основной источник дохода.

Между тем, таджикские богословы не видят ничего предосудительного в разводах по телефону. Телефонное расторжение брака не противоречит канонам ислама, указывает представитель Партии исламского возрождения Таджикистана Вохиддин Косидинов. По его словам, главным условием таких разводов является тот факт, что жена узнает голос мужа и при ней есть свидетель, готовый подтвердить его слова.

Махина Расулова недавно получила небольшое смс-сообщение от мужа-мигранта. В двух предложениях молодой мужчина, работающий на одной из московских строек, три раза употребил слово "таллок". Причин муж не объяснил. На телефонные звонки, как рассказывает Махина, муж не отвечает.

"Я в непростой ситуации. Дома меня не готовы принять. Мои родители сами едва сводят концы с концами. Я не работаю. А если даже и работала бы, содержать четверых детей непросто", - говорит она.

"Я не знаю причин развода. Все эти годы я старалась выполнять все прихоти родителей мужа и ему старалась угодить. Вся работа по дому лежала на мне. Родители мужа согласны с решением своего сына и торопят меня собрать вещи. Двоих детей предлагают оставить у себя, а за двоих, говорят, отвечай сама. Я на грани нервного срыва", - добавляет Махина Расулова.

Правозащитники предлагают запретить развод по телефону. Кроме того, они рекомендуют властям отправлять принудительно на службу в армию мужчин, отказывающихся платить алименты.

Жесткие меры направлены, в первую очередь, на трудовых мигрантов, которые, выезжая на заработки, забывают о семье и родителях, оставшихся без материальной поддержки на родине.

Чтобы определить местонахождение мигрантов-беглецов, правозащитники предлагают подписать со странами ближнего зарубежья, куда чаще всего на работу едут гастарбайтеры, специальное соглашение, согласно которому каждый мигрант обязуется предоставлять правдивую информацию о месте своего жительства, работе и доходах.