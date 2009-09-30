В Чечне поселяются курайшиты

В селении Дуба-Юрт Шалинского района Чечни завершилось строительство пяти жилых домов для курайшитов - выходцев из племени, где появился на свет Пророк Мухаммед, сообщает портал Credo.Ru.

Курайшиты - особая группа мусульман, которым в Коране посвящена отдельная сура, - сами изъявили желание поселиться в Дуба-Юрте.

Строительство жилья - четырех- и пятикомнатных домов на участках площадью 20 соток - началось в марте 2009 года. К каждому дому подведены электричество, газ и водопровод. Косметический ремонт в домах будет закончен в ближайшие дни. Одновременно с жилыми домами была возведена мечеть на 100 прихожан. Ключи от домов передадут жильцам в начале октября. Тогда же откроется новая мечеть.

Курайшиты - мусульмане, которым завещано быть носителями столпов ислама и проповедовать принципы веры. В Чечню курайшиты начали перебираться из Мекки в начале XX века по приглашению местных старейшин.