В Пакистане священника обвиняют в причастности к терактам в Мумбае

Пакистанские власти собираются арестовать священника, обвиняемого Индией в причастности к терактам в Мумбае. Как передает Associated Press, против Хавиза Мухамеда Саида заведено два дела, связанные с речами, которые он произнес в городе Фейсалабад индийской провинции Панджаби.

По словам полиции, мулла также обвиняется в незаконном сборе денежных средств с населения для исламской благотворительной организации «Джамаат-уд-Дава», главой которой он является. Сам Хавиз Мухамед Саид заявляет, что его организация занимается только благотворительностью.

Фонд «Джамаат-уд-Дава» подозревают в связях с группировкой «Лашкар-э-Таиба», обвиняемой в организации терактов в Мумбае.