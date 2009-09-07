Палестинским женщинам-адвокатам разрешили европейский "дресс-код"

Власти сектора Газа, который контролирует исламистское движение ХАМАС, аннулировали в воскресенье ранее принятое решение ввести исламский "дресс-код" для палестинских женщин, работающих в адвокатуре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на палестинские СМИ.

Решение было отменено "устно" председателем Верховного совета юстиции Абдель-Рауфом аль-Халаби, человеком, который в конце июля и ввел исламский "дресс-кода" - обязал женщин-адвокатов являться в суд в длинном черном платье и головном платке-хиджабе.

Ассоциация палестинских адвокатов назвала это решение "серьезным вызовом" гражданским свободам и призвала его игнорировать.

"Это решение было принято в интересах общества... в целях сохранения престижа судов и юстиции в целом, хотя это было использовано некоторыми в личных целях", - сказал в воскресенье судья аль-Халаби в своем заявлении для прессы.

Решение ввести новый "дресс-код" вызвало много шума среди адвокатов и правозащитников, которые приняли его как оскорбление палестинского основного закона и посягательство на личные свободы граждан в целом и юристов в частности.

Палестинская ассоциация адвокатов угрожала всеобщей забастовкой и дальнейшими мерами по бойкоту судов в секторе Газа, в случае применения "дресс-кода".