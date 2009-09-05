Совет мусульман Египта постановил, что строить церкви - "грех"

Совет мусульман Египта назвал грехом строительство церквей, сообщает "Christian Post".

Местные правозащитники обратились к исламским лидерам страны с просьбой разъяснить пассаж из учебника для студентов Каирского университета, где предписано не делать того, "что ведет к греху: жертвовать деньги на строительство церквей, ночных клубов, казино, хлевов для разведения свиней и на производство алкогольных напитков".

По мнению авторов учебника, не только мусульманам запрещается жертвовать деньги на строительство церквей, но и всем остальным, включая христиан, так как "в церквях не поклоняются одному лишь Всевышнему".

Несмотря на то, что египетская Конституция предусматривает свободу вероисповедания, в Совете мусульман ответили, что в данном учебнике нет ничего, противоречащего шариату.

В муфтияте объяснили это тем, что христиане верят в Иисуса Христа как Спасителя и Сына Божия, но мусульмане считают Христа лишь пророком и посланником Аллаха, а христиан - вероотступниками, "извратившими" веру в единого Бога.

Это постановление всерьез обеспокоило многих египетских христиан и правозащитников, они попросили разъяснения у шейха Аль-Азхара Саида Тантави, который ответил, что подобное толкование шариата неправомерно, и даже мусульманин имеет право помогать строительству церквей. Впрочем, как отмечает издание, уже через несколько часов шейх отказался от своих слов.

В Египте христиане не имеют право возводить церкви, пока не получат официального разрешения у правительства, тогда как мусульмане могут свободно строить мечети.