В интернете появился новый поисковик для мусульман

Новая поисковая система для мусульман ImHalal.com поможет им избежать попадания на сайты, содержимое которых противоречит шариату, сообщает Интерфакс-религия.

"В первую очередь мы заблокировали доступ ко всем ресурсам эротического содержания. А сейчас советуемся с имамами на предмет того, что еще в Интернете подпадает под понятие "харам" (запретные действия в шариате)", - говорит основатель поисковика Реза Сардеха, слова которого приводит британская газета "Дейли телеграф".

Он отмечает, что идея поискового ресурса для мусульман пришла к нему после многочисленных жалоб друзей, постоянно попадающих на непристойные сайты при работе с популярными мировыми поисковиками.