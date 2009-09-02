Обама пожелал мусульманам счастливого Рамадана

Барак Обама на ужине в Белом доме, посвященном священному для мусульман месяцу Рамадан, поблагодарил их за участие в развитии США, сообщает РИА "Новости".

"Вклад мусульман в развитие Соединенных Штатов является слишком большим, чтобы его описать в короткой речи. Мусульмане сейчас плотно вплетены в ткань сообществ нашей страны. Американские мусульмане успешны в бизнесе, в искусстве, работают в шоу-бизнесе, спорте, науке, медицине. Но прежде всего - они прекрасные родители, хорошие соседи и добропорядочные граждане своей страны", - сказал президент США.

Обама отметил, что мусульмане значительно обогатили Америку культурно, и этот их вклад можно увидеть везде.

"Сегодня мы чествуем великую религию, мы чтим вклад мусульман Америки, их положительный пример, который некоторым из них стоил жизней... Я желаю вам счастливого Рамадана", - заключил Обама.