Мусульмане не экономят на Рамадане

В то время как глобальный экономический кризис внес свои изменения в образ жизни многих, мусульманские семьи никогда не использовали его как оправдание и не бросали свой обычай проведения коллективных ифтаров (вечерних трапез после соблюдения дневного поста) в священный месяц Рамадан, сообщает Ислам.Ру со сслкой на IslamOnline.

В странах Ближнего Востока Рамадан проходит как обычно – в супермаркетах множество покупателей, заготовляющих продукты к ифтару, мусульманские семьи проводят массовые ифтары, приглашая родственников и друзей. "Это единственный месяц, когда семьи собираются все вместе для застолья. Их не волнует кризис, люди забывают о своих тревогах на время этих посиделок", - говорит домохозяйка из Дубаи Умм Саид в интервью агентству France-Presse.

"Еда остается едой, не важно – есть кризис или нет его; люди покупают и готовят столько же, сколько и в прошлом году, - говорит Машаэль Мекки, суданец, живущий в Дубаи. - Это Рамадан, люди голодные". 32-летний работник госучреждения и Катара Мухаммед ас-Сада, в свою очередь, отмечает, что экономия на расходах в Рамадан – нечто "уму не постижимое", поскольку у Рамадана – особый статус.

Однако "гонка ифтаров" привела к росту цен на продукты питания на Ближнем Востоке – на крупы, овощи, хлеб и мясо, и это заставило правительства некоторых стран вмешаться в механизмы ценообразования. К примеру, Министерство экономики ОАЭ во время Рамадана ведет тщательный мониторинг рынка фруктов и овощей в Абу-Даби, чтобы обеспечить стабильность уровня цен. Некоторые магазины уже были оштрафованы за несоблюдение указанных ценовых потолков или за отсутствие ценников на товарах.

В Египте, напротив, во время Рамадана снизились цены на финики. По негласной традиции, торговцы называют сорта фиников именами известных людей, исходя из их популярности. Финики сорта "Обама" должны были продаваться по 25 египетских фунтов (около $4,5) за килограмм, но из-за снизившейся платежеспособности населения цена фактически упала до 15 фунтов.