В Тегеране умер лидер иракских шиитов

Лидер иракских шиитов Абдель Азиз Хаким скончался в тегеранской больнице от рака легких, сообщает AFP со ссылкой на его сына Мохсена Хакима.

По словам Хакима, его отец умер после более чем двух лет борьбы с заболеванием. Ему было 59 лет (по другим данным, 56).

Как отмечает Reuters, с 2003 года Хаким возглавлял Высший исламский совет Ирака, который был создан в Иране. Именно в этой стране в течение многих лет жили изгнанные из Ирака шиитские лидеры.

После свержения суннитского режима президента Ирака Саддама Хусейна и вторжения американских военных на территорию страны, Хаким вернулся на родину. С этого момента Высший исламский совет Ирака, поддерживаемый США, стал одной из ключевых политических партий в стране.

Как ожидается, руководить партией после смерти отца будет сын Хакима Аммар.