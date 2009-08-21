Египет летом перешел на зимнее время

Египет перевел сегодня часы на зимнее время. В соответствии с решением правительства в полночь все часы были переведены на час назад, и вплоть до последнего четверга апреля Страна пирамид будет жить по зимнему времени. Переход на зимний сезон в августе обусловлен наступлением священного для мусульман месяца поста Рамадан.

Идя навстречу постящимся правоверным, египетские власти уже не первый год подстраивают часы под Рамадан, "скраивая" лишний час томительного ожидания наступления сумерек, до нового восхода освобождающих мусульман от необходимости воздержания, и давая возможность позднее вставать утром.

В течение 30 дней верующим предстоит строго поститься в светлое время суток, воздерживаясь от "мирских утех" - еды, питья, курения. С заходом солнца наступает "ифтар", когда мусульмане разговляются финиками с молоком, орехами и медом, на смену которым приходят обильные застолья длиною в ночь, пока на горизонте не заалеет заря восхода. Для многих Рамадан - самый радостный праздник в году с неотъемлемыми в таком случае атрибутами - ломящимися от яств столами и музыкой ночь напролет, а также бесконечными телевизионными сериалами.

Как правило, под Рамадан подстраивают и график работы государственных учреждений - рабочий день начинается на несколько часов позднее, заканчивается раньше. Большинство магазинов и лавок в дневное время закрыто, зато вечером все двери распахнуты до глубокой ночи - светская жизнь в течение месяца ведет исключительно ночной образ.