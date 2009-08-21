Для мусульман наступил священный месяц Рамадан

20 августа с наступлением заката для мусульман начинается священный месяц Рамадан. Во всех мечетях совершают общее богослужение - намаз.

Рамадан - девятый месяц по исламскому календарю. Именно в эти дни, согласно преданию, были ниспосланы Пророку Мухаммеду первые аяты священной для мусульман книги - Корана.

В период поста от зари до заката солнца мусульманину следует воздерживаться от пищи, курения, иных наслаждений. Все дела и помыслы в эти дни должны быть только добрыми, лишенными зла. К пяти ежедневным молитвам добавляется вечерняя молитва, совершаемая в мечети под руководством священнослужителя - имама. Все это очищает верующего физически и духовно.

С заходом солнца наступает "ифтар" - время розговенья финиками с молоком, орехами и медом, на смену которым приходят обильные застолья длиною в ночь, пока на горизонте не заалеет заря. Для неимущих столы "ифтара" накрываются порой прямо на улицах

В преддверии священного месяца для мусульман наступает важный момент точного определения времени прихода Рамадана.

Жители Саудовской Аравии впервые в истории смогут использовать телескопы для определения начала священного месяца по положению луны. Вердикт, разрешающий использовать астрономический инструмент, как сообщила газета "Independent", вынес верховный суд страны.

Установление точной даты начала Рамадана, 9-го месяца лунного календаря, при помощи телескопов в астрономических обсерваториях было узаконено в стране в прошлом году.

Ранее наступление священного месяца определялось в Саудовской Аравии, как и в других государствах ислама, специальной комиссией богословов по положению луны. Делалось это визуально - по появлению полумесяца на небе в новолуние.

Теперь же и обычные граждане Саудовской Аравии смогут, вооружившись телескопом, непосредственно наблюдать за появлением полумесяца.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря, один из четырех священных месяцев в исламе. В доисламском календаре аравийских племен рамадан приходился на летний период. Накануне ислама в Мекке существовала традиция посвящать этот месяц благочестивым делам (таханнус).

Согласно преданию, в один из дней Рамадана Пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение. Пост в Рамадан был введен через 17-18 месяцев после хиджры. Его установление было связано с возникновением собственно исламских религиозных традиций.

Соблюдение 30-дневного поста в месяце Рамадан связано с упоминанием в Коране о том, что именно в этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал пророку Мухаммеду в виде откровения Коран. (2:181)

По поводу поста в Коране сказано: "О те, которые уверовали! Предписан вам пост, также как он предписан тем, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны - на отсчитанные дни; а кто из вас болеет или в пути, то - число других дней. А тех, которые могут это, - выкуп накормлением бедняка».