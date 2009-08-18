Египетской партии умеренных исламистов отказано в регистрации в связи с подозрениями о том, что она связана с экстремистской группировкой "Мусульманские братья", сообщает Седмица.Ru.

Официально партии получившей название "Новый центр" сообщили, что ее программа противоречит законам страны, которые запрещают образование партий на основе религии.

"Власть обвиняет нас в связях с "Братьями-мусульманами" (запрещенная оппозиционная группировка), а те, в свою очередь, - в связях с властью, но мы не относимся ни к тем, ни к другим, у нас своя программа", - утверждают представители партии.

Партия "Новый центр" была образована в 1996 году, отделившись от "Братьев-мусульман". Партия пропагандирует толерантную версию ислама и либеральные ценности.