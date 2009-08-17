Украинские мусульмане встретят Рамадан 21 августа

Совет представителей Духовных управлений и центров мусульман Украины объявил 21 августа первым днем Священного месяца Рамадан в Украине. Как сообщили РИСУ в духовном управлении мусульман Украины «Умма», появление на небе молодого месяца, который означает начало Рамадана, ожидается в четверг, 20 августа, в 13 часов 2 минуты.

В пятницу, 21 августа 2009 года, в мечетях всех городов и населенных пунктов Украины, где есть мусульманские общества, состоится торжественная проповедь и общая молитва мусульман, посвященная началу священного месяца Рамадан.

Совет представителей Духовных управлений и центров мусульман Украины, созданная при Государственном комитете Украины в делах национальностей и религий 15 апреля в 2009 г., объединяет Духовное управление мусульман Крыма, Духовное управление мусульман Украины «Умма» и Религиозное управление независимых мусульманских обществ Украины «Киевский муфтият».