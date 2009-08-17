В Бухаре женщинам запретили посещать мечети
"Мусульманки читают намаз дома"
Мусульманкам Бухары запретили посещать мечети, куда они раньше приходили, чтобы послушать проповеди перед пятничной молитвой, сообщает NEWS.ru.
По данным Комитета по делам религии Узбекистана, в 2009 году пятничные молитвы в мечетях Бухары посетили свыше тысячи женщин. Особой популярностью у них пользовались два мусульманских храма - мечети "Хужа таббанд" и "Пири дастгир". Однако в последнее время представители правоохранительных структур, духовенства и махаллинских (квартальных) комитетов активно отговаривают мусульманок от визитов в мечети.
По мнению директора Бухарского средне-специального духовного учебного заведения для женщин "Жубори Калон" Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают мечети из-за своего невежества. "Это религиозная безграмотность и ничего более. Согласно хадисам (высказывания пророка Мухаммада и его деяния), если мужчина читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный савоб (доброе дело), а женщине, читающей молитву дома, 27-кратный. Поэтому мусульманки читают намаз дома", - поясняет Ш.Абдуллаева.
"Мы с подругами посещаем мечеть потому, что нам хочется услышать речь имама, который выступает до начала пятничной молитвы. Она каждый раз неповторима, и мы узнаем для себя много полезного", - призналась одна из посетительниц мусульманского храма.
Местные мужчины относятся к этому явлению по-разному. Кто-то не находит в этом ничего дурного, другие считают, что это неправильно, многим неудобно ходить в мечеть и концентрироваться на молитве в присутствии женщин.
Сегодня в большинство мечетей мусульманского мира женщин или не пускают вообще, или отводят для них отдельное место для молитвы, гораздо меньшего размера и не столь красиво оформленное.