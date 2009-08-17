В Бухаре женщинам запретили посещать мечети

Мусульманкам Бухары запретили посещать мечети, куда они раньше приходили, чтобы послушать проповеди перед пятничной молитвой, сообщает NEWS.ru.

По данным Комитета по делам религии Узбекистана, в 2009 году пятничные молитвы в мечетях Бухары посетили свыше тысячи женщин. Особой популярностью у них пользовались два мусульманских храма - мечети "Хужа таббанд" и "Пири дастгир". Однако в последнее время представители правоохранительных структур, духовенства и махаллинских (квартальных) комитетов активно отговаривают мусульманок от визитов в мечети.

По мнению директора Бухарского средне-специального духовного учебного заведения для женщин "Жубори Калон" Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают мечети из-за своего невежества. "Это религиозная безграмотность и ничего более. Согласно хадисам (высказывания пророка Мухаммада и его деяния), если мужчина читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный савоб (доброе дело), а женщине, читающей молитву дома, 27-кратный. Поэтому мусульманки читают намаз дома", - поясняет Ш.Абдуллаева.

"Мы с подругами посещаем мечеть потому, что нам хочется услышать речь имама, который выступает до начала пятничной молитвы. Она каждый раз неповторима, и мы узнаем для себя много полезного", - призналась одна из посетительниц мусульманского храма.

Местные мужчины относятся к этому явлению по-разному. Кто-то не находит в этом ничего дурного, другие считают, что это неправильно, многим неудобно ходить в мечеть и концентрироваться на молитве в присутствии женщин.

Сегодня в большинство мечетей мусульманского мира женщин или не пускают вообще, или отводят для них отдельное место для молитвы, гораздо меньшего размера и не столь красиво оформленное.