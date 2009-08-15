В школах Таджикистана будут преподавать Познание ислама

С 1-го сентября 400-м преподавателям средних школ Таджикистана, проходящим переподготовку на базе Душанбинского педагогического университета им. Айни, предстоит преподавать в общеобразовательных школах новый предмет - «Марифати Ислом» (Познание ислама), передает CA-NEWS.

Как сообщила начальник управления дошкольного и общего среднего образования министерства образования Таджикистана Бибихаво Шарофова, новую дисциплину будут вводить учителя литературы и истории, то есть преподаватели светских наук. Министерство решило таким образом избежать проникновения в школы людей, которые будут заниматься религиозной агитацией.

2009 год объявлен в Таджикистане годом Имоми Азама - основоположника ханафитской ветви суннитского течения ислама, которой придерживается большинство мусульман этой среднеазиатской республики. Министр образования республики Абдуджаббор Рахмонов отметил, что в этой связи решение о введении в школы нового предмета особенно символично.

По словам Шарофовой, уже разработана и утверждена учебная программа по преподаванию «Марифати Ислом», а также учебники для 8-х и 9-х классов. Первоначально предмет будет преподаваться только в 8-м классе, в качестве эксперимента, продолжительностью 34 часа за учебный год. В учебник включена история возникновения ислама, история Корана, сведения о пророке Мухаммеде. Кроме того, школьникам будет рассказано о структуре Корана, сурах и аятах, а также комментариях к священной книге и хадисах.

Между тем, не все в Таджикистане разделяют мнение министерства образования относительно привлечения к преподаванию предмета учителей светских дисциплин. Политолог Парвиз Муллоджанов считает, что к преподаванию «Познания ислама» должны быть допущены только специалисты. «В школы надо отправлять учителей, которые оканчивают исламский университет им. Имоми Азама, поскольку это признанное государством учреждение, и заканчивающие его специалисты получают глубокие знания об исламе ханафитского течения. Если они будут преподавать по утверждённым программам, не думаю, что могут возникнуть проблемы», - считает Муллоджанов. Он также сомневается, что министерству удастся за две недели обучить преподавателей истории, которые вообще ничего не знают об исламе. Кроме того, их не воспримет духовенство и религиозные общины, а простые мусульмане опять будут отдавать детей в подпольные исламские школы.