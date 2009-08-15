В секторе Газа погиб мятежник, объявивишй о создании "исламского эмирата"

Лидер радикальной палестинской группировки "Джунд Ансар Аллах" Абдель Латиф Абу Муса, который объявил о создании в секторе Газа "исламского эмирата" погиб в результате столкновений с полицией ХАМАС в городе Рафиах, передает Лента. ru .

Общее количество погибших составляет 22 человека. Среди убитих - Абу Джибриль Шимали, командир военизированного крыла ХАМАС. Около 120 лиц были ранены в ходе боев.

Столкновения палестинцев начались 14 августа после пятничной молитвы. Около 100 сторонников "Джунд Ансар Аллах" закрылись в мечети и объявили о неповиновени ХАМАС, который контролирует сектор Газа.

Полиция Хамаса начала штурм мечети. Все дороги к Рафиаху были перекрыты, город объявили закрытой военной зоной.

Как отмечает The Jerusalem Post, "Джунд Ансар Аллах" придерживается более радикальной версии ислама чем движение ХАМАС, признанный многими странами мира террористической организацией. Кроме того, малые исламистские группировки в секторе Газа выражают недовольство по поводу объявленного ХАМАС перемирия с Израилем.