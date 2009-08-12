В Сомали боевики расстреляли молящихся в мечети

На северо-востоке Сомали в полуавтономном районе Пунтленд боевики совершили нападение на мечеть. Жертвами боевиков стали шестеро иностранцев, передает NEWSru. По предварительной информации, убитые - граждане Пакистана. Еще два человека получили ранения.

Вооруженные люди в масках ворвались утром в мечеть в городе Галкайо и открыли огонь по молящимся. По словам местных жителей, пакистанцы, судя по одежде, были исламскими священниками.

Сомали (Сомалийская Республика) - государство в Восточной Африке, в настоящее время существующее только на бумаге. Фактически в Сомали отсутствуют единое правительство, единая валюта (сомалийский шиллинг - SOS) или иные атрибуты централизованной власти, однако реальная власть находится в руках нескольких непризнанных государств, наиболее крупными из которых являются Сомалиленд и Пунтленд, а также небольших враждующих вооруженных группировок.

По данным ООН, в результате продолжающегося 18 лет конфликта в Сомали без крова остались порядка 1 млн. человек. Только за последние два года в боях между радикальными исламистами и правительственными силами погибли более 16 тыс ни в чем не повинных граждан.