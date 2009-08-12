В Палестине прошел закрытый показ мод

В палестинском городе Рамалле впервые прошел показ коллекции одежды местных модельеров, которые попытались соединить исламские традиции с последними тенденциями мировой моды.

Оценить новые фасоны смогли лишь женщины, мужчины на мероприятие допущены не были.

"По нашим традициям, мы в принципе не можем одеваться так. Но, как вы видите, это шоу - для женщин. Поэтому мы позволили себе этот показ", - сказала модель Меис.

Организаторы показа ранее столкнулись с угрозами со стороны фундаменталистов, сообщает Первый канал.

"Мы считаем, что мода - это способ показать, что страна развивается. А для дизайнеров это возможность сделать хотя бы шаг вперед. У нас было несколько препятствий, но мы преодолели их", - заявил организатор мероприятия Шади Атман.

В свою очередь дизайнер Махди Абу Мариам подчеркнула, что "ислам не против моды". В то же время она признала, что "это совершенно новое для Палестины".

"Это должны увидеть люди, чтобы они поняли, что мы тоже идем в ногу со временем", - сказала дизайнер.