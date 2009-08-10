К 2050 году пятую часть жителей ЕС будут составлять мусульмане

К середине XXI века мусульманское население стран Евросоюза будет составлять пятую часть. Согласно данным новейшего доклада американского Института миграционной политики, к 2050 году доля мусульман возрастет с нынешних 5 % до 20 %, сообщает православный сайт Седмица.Ru.

В докладе также отмечается, что в Нидерландах, Великобритании и Испании доля мусульман будет еще выше. А в ряде европейских мегаполисов коренные жители окажутся в меньшинстве. В частности, это ожидает английский Бирмингем к 2026 году.

Согласно исследованию, число мусульман будет возрастать, прежде всего, за счет высокой рождаемости потомков иммигрантов, прибывших в Европу в 50-70 годах прошлого века, и нового потока приезжих из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Азии.

Кроме того, ежегодно в страны Евросоюза на ПМЖ прибывают до 2 миллионов человек, большинство их которых жители мусульманских стран. Новую проблему специалисты уже называют "демографической часовой бомбой".