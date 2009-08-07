В Ираке поощряют браки между суннитами и шиитами

Правительство Ирака поощряет браки между представителями различных мусульманских конфессий - суннитами и шиитами. Молодожены из разных ветвей ислама, решившие создать семью, получают в подарок две тысячи долларов. Этим правом воспользовались уже более 1700 пар, сообщает Associated Press.

В разгар насилия в Ираке число смешанных браков резко упало, однако теперь они снова возвращаются в обиход. Вражда между религиозными группами, приводившая к кровавым столкновениям, постепенно ослабевает. За последнее время правительство организовало 15 массовых межконфессиональных свадеб по всей стране.

Противостояние шиитов и суннитов началось из-за спора о наследниках Пророка Мухаммеда. Сунниты не признают возможности посредничества между Богом и людьми после смерти Мухаммеда. Шииты же считают законными преемниками Пророка потомков Али, зятя и двоюродного брата Мухаммеда.

Правительственная помощь приходится молодым очень кстати. В стране, где каждый четвертый живет за чертой бедности (сводя концы с концами менее чем на 2,5 доллара в день), далеко не просто оплатить свадьбу. Чтобы получить деньги, достаточно написать заявление в администрацию вице-президента Тарика аль-Хашеми, предоставив документы о браке. В день торжественной церемонии власти передают супругам конверт с деньгами.