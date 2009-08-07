Иранцам запретили паломничество в Мекку во время Рамадана

Власти Ирана запретили гражданам паломничество в Мекку во время Рамадана из-за угрозы распространения гриппа H1N1, сообщает "Лента.Ру".

Как заявил министр здравоохранения страны Мохаммед Багер ЛАНКАРАНИ, риск заражения гриппом H1N1 увеличивает большое число паломников, приезжающих в Саудовскую Аравию во время священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году Рамадан продлится с 22 августа по 20 сентября.

Органами здравоохранения Ирана зарегистрировано 145 случаев заражения вирусом нового гриппа, многие из которых связаны с посещением Саудовской Аравии.

Ежегодно для совершения паломничества в Мекку отправляется около полумиллиона иранцев.

В июле министры здравоохранения арабских государств рекомендовали воздержаться от паломничества в Мекку мусульманам в возрасте старше 65 и младше 12 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Тогда представитель Всемирной организации здравоохранения в Египте отметил, что ограничение на совершение паломничества должно быть одобрено руководством арабских стран.