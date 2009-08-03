Иран: В Тегеране откроют два новых парка «только для женщин»

В столице Ирана Тегеране до конца этого года откроются два новых парка, куда мужчинам вход будет строго запрещен, сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на тегеранскую мэрию. Таким образом, количество «женских» парков в иранской столице удвоится.

Как отметил руководитель Управления парков и скверов тегеранской мэрии Али Мохаммад Мохтари, власти учли мнение общественности: 86 процентов участников соцопросов приветствовали создание «зеленых зон» для представительниц слабого пола. «В перспективе мы планируем открыть такие парки в каждом районе Тегерана», - проинформировал чиновник.

В настоящее время подобные «сугубо женские» территории отдыха уже существуют во многих крупных городах Ирана. Их посетительницы могут не соблюдать принятую в исламском обществе форму одежды и не закутываться в летнюю жару с головы до ног в «хиджабы». Мамашам разрешено приходить на прогулку с сыновьями, но только дошкольного возраста. В парках действуют магазинчики по продаже домашней и кухонной утвари, желающие могут послушать лекции по домоводству, записать кулинарные рецепты.

Для девушек построены спортивные площадки, в том числе для игры в волейбол, бадминтон и катания на роликах. Зеленые насаждения, ухоженные аллеи, клумбы, лавочки в тенистых местах и - никаких мужчин, громкой грубой речи, вызывающих взглядов, неуместных попыток завязать знакомство... Словом, рай для представительниц слабой половины мусульманского общества.