Сторонники "Аль-Каиды" могли работать в МИ5. Как сообщает Би-би-си, расследованием этого дела займется комиссия палаты общин по внутренним делам

Британский высокопоставленный парламентарий попросил главу МВД ответить на вопрос, действительно ли британская секретная служба МИ5 по ошибке завербовала сторонников "Аль-Каиды".

Как заявил председатель комиссии министерства внутренних дел Британии по борьбе с терроризмом Патрик Мерсер, он узнал, что шесть сотрудников агентства были уволены из-за опасений по поводу их прошлого.

В интервью газете Daily Telegraph Патрик Мерсер сообщил, что двое из них, как утверждается, бывали в лагерях подготовки боевиков "Аль-Каиды" в Пакистане, а у других в анкетах, в которых нужно было перечислить, чем они занимались ранее, были подозрительные провалы.

Представитель министерства внутренних дел отказался прокомментировать эти сообщения.

По словам Мерсера, он узнал о том, что из МИ5 между 2005 и 2007 годами были уволены шесть новых сотрудников.

Он опасается, что после взрывов на лондонском транспорте в июле 2005 года, секретные службы начали срочно вербовать работников среди мусульман, и это могло позволить сторонникам "Аль-Каиды" проникнуть в ряды британской секретной службы.

Патрик Мерсер написал письмо министру внутренних дел Алану Джонсону с просьбой сообщить подробности.

По его словам, комиссия по внутренним делам палаты общин в сентябре займется расследованием этого дела.

Как рассказал Мерсер газетном интервью, власти, судя по всему, решили увеличить штаты секретных служб после нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

"На самом деле, для того, чтобы это стало возможным, потребовалось нападение [на США]", - заявил он.

"Но в тот момент все делали в спешке, которая в таком деле совершенно неуместна, и немудрено, что этим могли воспользоваться наши недруги", - добавил он.