В Багдаде атакованы пять шиитских мечетей

Пять взрывов прогремели у шиитских мечетей в Багдаде, унеся жизни 29 человек, ранения получили более 60 мирных жителей, передает ИТАР-ТАСС.

Для нападений боевики использовали заминированные автомобили и заложенные у зданий взрывные устройства. Все теракты были осуществлены незадолго до окончания пятничной молитвы сразу в нескольких районах города. Наибольшее число жертв повлек взрыв автомобиля у мечети Аш-Шруфи в районе Эш-Шааб на севере иракской столицы - погибли 20 мирных жителей, еще 40 человек пострадали. Часть здания в результате мощного взрыва обрушилась. Жизни еще 9 иракцев унесли теракты у мечетей Ас-Садрейн, аль- Хакима и имама ас-Садыка на юге и юго-востоке Багдада.

За минувший месяц это первая столь масштабная акция экстремистов в шиитских районах Багдада. В июне жертвами аналогичных нападений в крупнейшем шиитском квартале Мадинат-Садр стали более 70 человек. Вскоре после этих событий премьер-министр Нури аль-МАЛИКИ заявил, что подобные вспышки насилия подпитываются "некими силами извне", в том числе путем издания экстремистски настроенными суннитскими лидерами фетв (религиозных предписаний), подстрекающих к убийству шиитов.