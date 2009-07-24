Полиция Турции арестовала 200 исламистов

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

По меньшей мере 200 членов запрещенной группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» были арестованы турецкой полицией в ходе утренних рейдов, передает BBC. Полицейские рейды были проведены одновременно в 23 городах Турции. Турецкие правоохранительные органы неоднократно задерживали членов группировки «Партия исламского освобождения», целью которой считается создание пан-исламского государства.

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