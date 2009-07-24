Полиция Турции арестовала 200 исламистов
16:05, 24 июля 2009Ислам
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«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
По меньшей мере 200 членов запрещенной группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» были арестованы турецкой полицией в ходе утренних рейдов, передает BBC.
Полицейские рейды были проведены одновременно в 23 городах Турции.
Турецкие правоохранительные органы неоднократно задерживали членов группировки «Партия исламского освобождения», целью которой считается создание пан-исламского государства.
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