Полиция Турции арестовала 200 исламистов

16:05, 24 июля 2009
Ислам
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«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

По меньшей мере 200 членов запрещенной группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» были арестованы турецкой полицией в ходе утренних рейдов, передает BBC.

Полицейские рейды были проведены одновременно в 23 городах Турции.

Турецкие правоохранительные органы неоднократно задерживали членов группировки «Партия исламского освобождения», целью которой считается создание пан-исламского государства.

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