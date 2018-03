Украина – центр экстремизма в Европе?

Может ли Украина стать центром экстремизма в Европе? Несколько лет назад подобный вопрос мог лишь вызвать сомнения в психической вменяемости человека, его задавшего. Однако время идет, все меняется, и сегодня уже никто с уверенностью не поручится, что подобное невозможно. Тем более, что ситуация непрекращающегося политического хаоса лишь способствует ослаблению механизмов государственного контроля за ситуацией, а значит – создает идеальные условия для деятельности разношерстных радикальных течений.

Ярким примером может послужить распространение в украинском обществе идей радикальной исламистской организации Хизб ут-Тахрир (ХТ). Причем обвинить мусульман, среди которых действуют активисты этой организации, по большому счету не в чем – фактически само государство толкает их в объятия экстремистов. Ведь стоит задуматься, почему страна, численность мусульманского населения которой составляет около 4%, и которая со дня на день войдет в пятерку европейских государств с наибольшим удельным весом мусульман в структуре населения, не имеет продуманной религиозной политики в отношении тех же мусульман. И почему государственные структуры, призванные хранить покой и безопасность граждан, не реагируют вообще или реагируют с большим опозданием на появление в обществе представителей радикальной идеологии, предоставляя им полную свободу действий.

За примерами далеко ходить не надо – 12 мая нынешнего года Служба безопасности Украины сообщила, что была «…предотвращена попытка создания в Украине филиала международной религиозно-политической организации с радикальной исламистской идеологией Хизб ут-Тахрир». По словам пресс-секретаря председателя СБУ Марины Остапенко, Служба безопасности выявила и не допустила попытку иностранцев впервые создать на территории Украины ячейку международной террористической организации Хизб ут-Тахрир. Все казалось бы замечательно – попытка пресечена, ситуация под контролем. Однако буквально на следующий день последовал ответ этой самой организации Хизб ут-Тахрир, в котором указывалось – и вполне справедливо – что эта организация осуществляет свою деятельность на Украине в течение более чем 10 лет, проведя, в том числе, и свой международный съезд. Кроме того, представители Хизб ут-Тахрир заявили, что «организация официально запрещена лишь в нескольких странах с авторитарными режимами правления, где преследуются любые организации, оппозиционные к правящей верхушке». При этом представители партии «забыли» упомянуть, что их деятельность запрещена и в Германии, «режим правления» которой при всем желании назвать авторитарным не повернется язык. Но об этом – немного позже.

Важным является тот факт, что радикальная организация действует в Украине уже 10 лет, и ничего за это время не было предпринято для противодействия их деятельности. Причем самих сотрудников СБУ упрекать не стоит, поскольку гораздо большая ответственность лежит на наших парламентариях, которые, учитывая ситуацию в Украине, давным-давно должны были бы принять закон о противодействии экстремизму соответствующий нашим реалиям, но никак не удосужились. Сотрудники СБУ в рамках своих полномочий как раз пытались предпринять меры по борьбе с Хизб ут-Тахрир, причем задолго до описываемых событий.

Еще в конце марта 2005 года Балаклавский районный суд г. Севастополя оштрафовал на 400-500 грн. нескольких членов ХТ «за незаконную политическую деятельность». А инициатором судебного дела как раз и выступило севастопольское управление СБУ, инкриминировавшее местным хизбам распространение листовок. Предпринимать какие-то другие меры, оставаясь в рамках существующего законодательства, СБУ достаточно сложно. И это в принципе понятно, поскольку даже высшие офицеры СБУ не более чем «государевы люди». Непонятно другое – почему та же Марина Остапенко, являясь официальным представителем СБУ, вместо диалога и сотрудничества с представителями «умеренного» ислама в Украине, которые на протяжении всего времени предостерегали власти страны об опасности распространения в Украине экстремистских течений (в частности, того же Хизб ут-Тахрир), позволяет себе некорректные высказывания в их адрес? Речь идет о пресс-конференции, проведенной СБУ 26 сентября 2007 года. Тогда Марина Николаевна «опровергла» сведения муфтия Украины, председателя Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) шейха Ахмед Тамима об активизации исламистских экстремистов в Крыму. Более того, она заявила, что «…Этот господин (Ахмед Тамим) не раз делал такие заявления, что интересно, в те моменты, когда падал его авторитет среди мусульман… На сегодня в Украине не существует никаких террористических организаций исламского толка(1)». Как оказалось – все же существуют.

Многие СМИ попались на удочку ХТ, и вслед за ее представителями широко распространили информацию про ее «мирный» характер. Но так ли это? Попробуем обобщить всю имеющуюся информацию о Хизб ут-Тахрир.

Хизб ут-Тахрир была основана в Восточном Иерусалиме бывшим членом экстремисткой организации «Братья-мусульмане» Такиуддином ан-Набхани в 1953 году, и за последующие 50 лет превратилась во всемирную сеть со штаб-квартирой в Иордании и Лондоне. Цель организации – создание «всемирного исламского халифата». ХТ распространяет радикальную исламистскую идеологию, которая подогревает антиамериканские и антисемитские настроения.

Филиалы ХТ проявляли активность в Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции, Западной Европе и в государствах Центральной Азии(2), результатом чего стало запрещение ее деятельности на территории ряда исламских государств и в Германии. При этом Федеральное министерство внутренних дел Германии использовало два юридических критерия для запрещения XT. Во-первых, XT выступает против идеи международного взаимопонимания. Во-вторых, XT выступает за применение насилия как средства достижения политических целей и пытается разжечь подобное насилие. XT не считалась религиозной организацией, и поэтому основное право на свободу вероисповедания не учитывалось при принятии решения. XT не была запрещена как организация, непосредственно занимающаяся террористической деятельностью, и не действовала в Германии как такая организация. Однако цель запрета состояла в том, чтобы подавить очаг исламистского терроризма. При этом правительство Германии полностью отдавало себе отчет в том, что невозможно наложить запрет на мысли этих людей, однако считало, что в случае выражения идей насилия необходимы строгие меры.

Деятельность организации также была близка к запрету в Великобритании – экс-премьер-министр Тони Блэр в августе 2005 года объявил о планах по запрету партии, но они не были реализованы(3). Понятное дело, что причиной подобных стремлений Тон Блэра была отнюдь не «мирные» призывы ХТ, содержавшиеся, в частности, в листовках, которые организация распространяла в апреле 1988 года около Центральной мечети Лондона. Листовки были озаглавлены «Исламское правило о захвате самолетов». Из текста следовало, что захватывать самолеты стран, которые не находятся в состоянии войны с мусульманами, запрещено. Однако если находятся (как Израиль, например), то самолеты, в том числе и гражданские, можно захватывать, а пассажиров убивать, поскольку они представляют собой законную цель во время войны. Более того, подобные атаки не будут рассматриваться как нарушение законов шариата(4). Понятное дело, что определять, кто в состоянии войны, а кто – нет, будут сами представители ХТ.

Несмотря на то, что основной упор XT делает на распространение радикальной исламистской идеологии, подталкивающей своих приверженцев к совершению террористических акций, при необходимости сторонники ХТ и сами прибегают к террористическим действиям. Примером тому может служить недавнее задержание в Израиле 6 террористов, которых Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) поспешила назвать членами «Аль-Каеды». Однако расследование показало, что все они являются активистами иерусалимского филиала ХТ(5). Кроме того, 9 июня прошлого года, в интервью кувейтскому изданию «Аль-Джарида», один из лидеров ХТ на Западном берегу реки Иордан Халед Саид заявил, что с точки зрения этой организации, «джихад» является одним из основных средств распространения ислама. Он отметил, что освободить Палестину и «полностью отчистить ее от евреев» можно лишь посредством «джихада». Халед Саид добавил: «Все неверные делятся на две категории. К первой относятся «потенциальные враги» — те, с кем мы не находимся в состоянии войны, ко второй — враги на практике, которые воевали против мусульман, и до сих пор ведутся войны между нами и ними, например, еврейское формирование (Израиль), США, Британия, Франция и Россия».

Разумеется, слово «джихад» в исламе отнюдь не обязательно должно означать именно войну, и обычно оно означает усилия, которые человек прилагает для борьбы со своими недостатками, но во всех программных документах ХТ это практически всегда так. Вот один, но далеко не единичный пример – в проекте «конституции» Всемирного Халифата «от» Хизб ут-Тахрир говорится: «Статья 56: Джихад является обязанностью мусульман. В соответствии с этим военная подготовка является обязательной. Каждый мусульманин мужчина, достигший пятнадцати лет, обязан пройти военную подготовку и быть готовым к джихаду(6)».

Следует также отметить, что большинство исследователей экстремизма, прежде всего на Западе, сходятся во мнении, что основной задачей ХТ является подготовка плацдарма для деятельности собственно террористических организаций, использующих для достижения своих целей исключительно террористические методы. Как указывает Зейно Бэрэн, директор Центра Никсона по программам международной безопасности и энергетики, «XT… стала авангардом радикальной исламистской идеологии, подталкивающей своих приверженцев к совершению террористических акций… Сама она (ХТ) занимается активной идеологической обработкой мусульман, тогда как другие организации осуществляют планирование и проведение террористических атак… в настоящее время XT фактически служит конвейером для террористов ».

Далее, эта организация, несмотря на все уверения своих представителей, характеризуется глубокой конспирацией – она построена по принципу «пятерок», где каждый член подобной пятерки знает только членов своей ячейки. Достаточно странно, как для мирной политической партии…

В таких странах, как Россия, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия организация причислена к террористическим, что влечет за собой уголовную ответственность за одну только принадлежность к ней, даже без факта совершенного террористического акта. После развала СССР ХТ наибольшую активность проявила в традиционно мусульманском Центрально-Азиатском регионе. Сегодня практически во всех странах, где население отождествляет себя с исламом, легально либо нелегально (в зависимости от отношения официальных властей) действуют ячейки ХТ.

На территории Украины наибольшую активность ХТ проявляет в Крыму при попустительстве, умышленном или неумышленном, Меджлиса и Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК). К примеру, представитель Меджлиса Рефат Чубаров высказывался против запрета деятельности ХТ в Украине. Такая позиция заместителя председателя Меджлиса, по мнению председателя Комитета по делам религий АР Крым Владимира Малиборского, обусловлена поддержкой, которую ХТ оказывает г-ну Чубарову. Как отметил В. Малиборский в своем интервью еженедельнику «События»: «…Для примера: Верховная Рада АРК делает попытку предложить проект закона о запрете партии «Хизб ут-Тахрир». Через два дня – аргументированное, квалифицированное заявление Чубарова. И опять-таки Рефат Абдурахманович получает дивиденды. Хизбы видят в нем человека, которого можно поддержать. При этом нужно учитывать, что хизбы — довольно влиятельные люди, а не какие-то последние пастухи(7)…»

Печатный орган организации Хизб ут-Тахрир газета «Возрождение» распространяется, в том числе, и в мечетях, контролируемых ДУМК, например, в симферопольской мечети Кебир Джами, где располагается офис ДУМК. И это – на фоне заявлений муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева о том, что Хизб ут-Тахрир «…угрожает не только этнической и религиозной самобытности крымских татар, вносит раскол в крымскую мусульманскую общину, но и несет в себе угрозу будущей радикализации межконфессиональных отношений и дестабилизации этнополитической ситуации в Крыму, сея зерна вражды и противостояния на религиозной почве». Воистину, правая рука не знает, что делает левая…

Поучительным для Украины должен стать пример Казахстана, в котором также первое время «толерантно» относились к деятельности экстремистов. Вначале пропагандисты ХТ работали в основном среди местных узбеков (в случае с Украиной это – крымские татары), но со временем стали появляться листовки на казахском, и русском языках. В результате эмиссарам данной организации удалось вовлечь в свои ряды не только узбеков и казахов, но и этнических русских. Несколько лет власти почти не замечали ХТ, поскольку считалось, что политический ислам не имеет перспектив в светском Казахстане, где мусульмане составляют менее 50% населения. Кроме того, активисты ХТ не позволяли себе критики в адрес местных властей, выступая с нападками на Узбекистан, Китай, США и Израиль. Ситуация изменилась лишь после серии терактов в том же Узбекистане, произошедших в марте-апреле 2004, в результате чего погибли почти полсотни человек.

В заключение, чтобы избежать обвинений в «сгущении красок», «попирании демократических идеалов» и прочем позволим себе привести выдержку из доклада одного из авторитетнейших американских аналитических центров – Центра Никсона. «Нужны новые инструменты, такие как законодательные акты против преступлений на почве ненависти и пропаганды ненависти. В конечном счете, страны Запада должны объединиться, чтобы полностью запретить XT. Существующие запреты в Германии и других странах недостаточны; сегодня XT тщательно изучает положения права, чтобы избежать уголовного преследования. Если страны Запада позволят XT продолжать действовать, то результатом будет дальнейшая радикализация не только среди мусульман в отдаленных странах, но и в центре самой Европы» .

Будут ли украинские власти ждать развития событий по сценарию Казахстана и игнорировать международный опыт – вопрос, от ответа на который зависит как судьба отдельных граждан Украины, так и авторитет государства на международной арене. Но опасность того, чтобы Украина действительно превратилась в центр экстремизма в Европе пока что не уменьшается – скорее наоборот. А тем временем Хизб ут-Тахрир проводит очередную «конференцию» в одном из самых престижных залов столицы Крыма(8)…

Денис БРИЛЕВ , специально для УНИАН

1. Вольф А. Татарам должно быть не все равно: попытка анализа причин роста напряженности в Крыму // Еженедельник «2000». — 2007. — 16 ноября.

2. Игнатенко А. Зеленый internetционал // НГ-Религии. — 1999. — 7 апреля.

3. Устинова Ю. Хизб ут-Тахрир в современной Британии //

4. Whine M. Hizb ut-Tahrir in open societies // The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology. — The Nixon Center, September 2004. — Р. 104

5. Израиль скрыл роль врагов России в покушении на Буша //

6. Верховский А. Является ли Хизб ут-Тахрир экстремистской организацией? //

7. Малиборский В. Православные и мусульмане не работают друг против друга // Еженедельник «События». – 2008. – 1 августа. //

8. У Криму Хізб-ут-Тахрір пропонує будувати економіку «під захистом Халіфату» //