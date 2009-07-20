Сегодня у мусульман праздник вознесения пророка Мухаммеда к престолу Аллаха

Мусульманский праздник Лейлят аль-Исра Валь-Миърадж (Раджаб-байрам) - ночь вознесения пророка Мухаммеда к престолу Аллаха. Праздник установлен в память о чудесном путешествии Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его восхождении (миърадже) на небеса к престолу Аллаха.

В коране об этом событии упоминается в суре «Аль-Исра» («Перенесен ночью»). В хадисах, посвященных этому событию, говорится, что в эту ночь архангел Джабраил посетил пророка Мухаммеда, спящего возле мечети в Мекке, и призвал его совершить путешествие в Иерусалим на крылатом коне Бораке. Сначала Мухаммед и Джабраил побывали на горе Сина и в Бейт-Лахме (Вифлееме), а потом приблизились к воротам Иерусалимского храма. Мухаммед вошел в Храм, где его ожидали другие пророки, и совершил вместе с ними молитву, на которой он был предстоятелем – имамом. После молитвы Джабраил поднес Мухаммеду два бокала – один с молоком, другой с вином. Когда Мухаммед выбрал молоко, Джабраил воскликнул: «Поистине ты на правом пути – ты и народ твой! Вино запрещено для вас» (запрет ислама на употребление алкогольных напитков основан, в частности, и на этом эпизоде).

Затем, по преданию, в сопровождении Джабраила Мухаммед совершил восхождение на небо по лестнице ангелов (миърадж) и посетил семь небес. На первом небе сам Адам открыл Пророку небесные врата; на втором он повстречал пророков Яхью и Ису, на третьем – Юсуфа, на четвертом – Идриса, на пятом – Харуна, на шестом – Мусу; на седьмом, высшем небе восседал праотец и патриарх всех пророков Ибрахим, который показал Мухаммеду рай. Все пророки приветствовали Мухаммеда как брата. А когда с седьмого неба Мухаммед явился к престолу Аллаха, то беседовал с ним, произнеся 99 тысяч слов...

Затем Мухаммед был возвращен обратно в Мекку. Рассказывая об этом путешествии, Мухаммед подчеркивал, что оно произошло мгновенно: вернувшись в Мекку, он обнаружил, что постель его еще не остыла, а из кувшина, опрокинутого Джабраилом при отправлении в путь, даже не успела вытечь вода.

Ночь Миъраджа мусульмане проводят в бдении, читают коран, молятся и пересказывают предание о чудесном вознесении пророка. В день праздника все посещают мечеть, чтобы совершить совместную молитву и выслушать проповедь имама, посвященную этому событию.