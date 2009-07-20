В Медине закроют семь мечетей

Правительственный комитет Саудовской Аравии принял решение закрыть семь исторических мечетей, расположенных на склоне горы Силяа в Медине.

После реконструкции в них будут действовать исторические музеи.

Саудовская газета "Укказ", ссылаясь на мэра Медины Абдель Азиза Бен Абдель Рахмана Аль-ХАСЫНА, отметила, что проект закрытия мечетей, которые очень любят посещать туристы из многих стран мира, был подготовлен министерством внутренних дел совместно с комитетами королевства по делам религии и туризма.

В данный комплекс сооружений входят: мечеть "Аль-Фатах", которая, по преданию, была построена в Медине во время правления Омара Бен Абдель Азиза в конце первого столетия по хиджре, мечети Сулеймана Аль-Фариси, Абу Бакра Ас-Сиддика, Умара Бен Абдель Хаттаба, Али Бен Аби Талиб, дочери пророка Мухаммада Фатимы, а также находящаяся в другом месте мечеть двух кибл, передаёт "Аль-Джазира".

Напомним, что недавно рядом с этим комплексом состоялось открытие новой большой мечети, состоящей из трёх этажей. В ней одновременно могут молиться свыше четырёх с половиной тысяч верующих.