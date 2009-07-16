Крымские мусульмане хотят восстановить мечеть в Феодосии

Комиссия при крымском правительстве рекомендовала «пока воздержаться от принятия каких-либо мер, связанных с выделением земельного участка на территории Морского сада Феодосии под строительство культового здания - до уточнения всех археологических, исторических и архивных материалов по данному вопросу». Об этом заявил советник Муфтия Духовного управления мусульман Крыма по вопросам межнациональных отношений Арсен АЛЬЧИКОВ, сообщает сайт "Ислам для всех!" http://clck.yandex.ru

Вопрос возвращения крымским мусульманам участка земли в Морском саду в Кефе (Феодосия), на территории которого когда-то находилась мечеть Селима, обсуждался на заседании Комиссии при Совете министров Крыма по вопросам возвращения имущества религиозным организациям и восстановления их прав.

«Мы более 10 лет занимаемся этим вопросом, собираем и предоставляем документы, постоянно обращаемся в Представительство президента, напрямую к Президенту, но все это тормозится. В 1991 г. вышло постановление Кабмина о возврате культовых объектов религиозным общинам», - объяснил А.АЛЬЧИКОВ.

Он отметил, что с тех пор построили Владимирский собор в Херсонесе, восстановили Святомихайловский собор, а вопрос с местом, где некогда стояла самая большая мечеть Крыма, до сих пор не решен.

А.АЛЬЧИКОВ напомнил, что самая большая в Крыму мечеть, сооруженная в Кефе знаменитым турецким зодчим Ходжой Синаном в честь султана Селима, была разобрана в 1833 г., после чего на этом месте была построена христианская церков.

По словам советника Муфтия, на заседании Комиссии было озвучено, что сначала на спорном месте существовал византийский храм, потом на его фундаменте была построена мусульманская мечеть, которую разрушили и построили вместо нее христианскую церковь, которая также была разрушена в 30-х годах прошлого века. На сегодняшний день место пустует.

По словам советника Муфтия, на заседании был поднят вопрос о ситуации, связанной с отсутствием правоустанавливающих документов у построенных культовых зданий.

«Около 60 новых мечетей в Крыму не имеют акта ввода в эксплуатацию, потому что не идут нам на встречу, все тормозят. У нас не получается сделать все по закону», - прокомментировал А.АЛЬЧИКОВ.