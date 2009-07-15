Феномен террористов – смертников

6 июля. Институт Ближнего Востока. В связи с покушением на президента Ингушетии две недели назад в прессе снова начала широко обсуждаться тема террористов-самоубийц, широко используемых исламистскими группировками не только в Чечне, но и в других "горячих точках" мира (Палестине, Афганистане, Ираке). Этот феномен почему-то многие считают исключительно "исламским" изобретением, ссылаясь при этом на суры Корана, которые "обещают рай погибшим за джихад". Сразу оговоримся, что это явление присуще для всего Востока в целом, если мы условимся понимать под этим определением всю территорию от Египта до Индонезии. Вспомним хотя бы японских камикадзе, бойцов "Вьетконга" или "Тигров освобождения Тамил-Илама". Все они очень активно использовали самоубийц-смертников, при этом уж бойцов Хошимина точно нельзя обвинить в излишней религиозности. На самом деле речь идет о фанатизме, а не о религии. Редко какая религия приветствует самоубийство, но "жизнь за веру" приветствуют все религии, обещая за это райские кущи. То же самое относится и к идеологии. Подчеркнем особо, к тоталитарной ее разновидности, которая не допускает больших раздумий о правильности или неправильности выбранного пути. Такие идеологии возникают там, где существует национальное унижение, часто помноженное на нищету и невежество. То есть в основе лежит комплекс национальной неполноценности. Почему он возникает, мним он или реален – это вопрос философский. Но то, что жертвенность самоубийц имеет под собой, прежде всего, фундамент в виде национального унижения – это, по нашей оценке, несомненно.

Автору могут возразить, что были народовольцы или эсеры, которые тоже совершали теракты с реальной опасностью попасть под осколки собственной бомбы, то есть почти самоубийцы. Но это не совсем так. Народовольцы и эсеры были людьми думающими и рефлексирующими, очень часто с высокими моральными принципами. Ни один их теракт не предусматривал сознательной гибели исполнителя. Да, вероятность его гибели при выполнении была высока, но сказать, что люди сознательно хотели умереть при его совершении – погрешить против истины. Хотя были исключения. Вспомним неудачное покушение на Столыпина в его доме, когда два эсера сознательно подорвали себя. Это если хотите, идеалистическая, "европейская" модель террористической жертвенности. То же самое можно отнести фактически ко всем европейским тергруппам (ЭТА, ИРА, "Фракция Красной Армии" и т.п.). В отличие от "азиатской" модели террора, когда гибель исполнителя входит в первоначальный расчет.

Так как нас волнует сейчас, прежде всего "исламская" разновидность террора, то необходимо, наверное, сразу отметить, что возник он в массовом сознании совсем недавно, в начале 80-х годов. То есть факты его применения, конечно, были и раньше, но именно как модель, как оружие "массового поражения", как средство достижения цели он возник именно в этот период времени.

Началом массового использования самоубийц в терроре в определенных экспертных кругах принято считать подрыв женщиной-самоубийцей израильского патруля на юге Ливана в 1982 году. Затем последовали резонансные теракты самоубийц против американских и французских военнослужащих в Бейруте, в результате которых погибло около 300 человек. Все три акта были совершены не исламистами, а членами националистической арабской организации, которая бредила идеями образования единого государства на территориях нынешней Сирии, Ливана и Иордании. То есть никакого религиозного аспекта здесь не было. Зато была фанатичная идея, малочисленность и много взрывчатки. То есть мы плавно подходим к еще одному из условий применения террора с использованием самоубийц. А именно, он становится востребованным там, где существует подавляющее превосходство противника в количестве и качестве вооружения, что исключает победу в открытом противостоянии. Использование самоубийц – это самая "точечная" форма террора, с самым высоким КПД. При отсутствии ракеты с самонаводящейся головкой вместо нее используется конкретный человек. Только он, в отсутствии электроники, может обеспечить точное попадание в цель. И в отличие от электроники он способен быстро реагировать на изменение ситуации и вносить в первоначальный замысел необходимые корректировки по ходу действия. В отличие от ракеты, которая не способна мыслить и летит туда, куда ее запустили, даже если объект покушения из этого места уже ушел. Это доказывают нынешние факты гибели мирного населения во время американских точечных операций в Пакистане, да и не только они. Обратите также внимание на тот факт, что ХАМАС по мере развития своего, пусть и несовершенного, ракетного вооружения, принимает доктрину об отказе от использования смертников. Аппарат их подготовки, конечно, остался, но тенденция налицо. На дворе 21 век с его технологиями. Тоже самое относится и к Ирану, который, имея опыт использования "живых волн" для разминирования телами своих солдат минных полей во время ирано-иракской войны, все-таки решил пойти по пути развития ракетной техники.

Итак, первоначально использовать самоубийц начали политические организации. Эту эстафету подхватили палестинцы. Идея получила распространение опять же по причине отсутствия соответствующего дистанционного вооружения, а также необычайной популярности самоубийц среди арабского населения. Согласитесь, три человека вынудили всесильных американцев и французов уйти из Ливана, т.е. форма их борьбы себя оправдала. Их считали борцами за родину, на них равнялись. Действительно, люди умирающие ради блага всего народа, вызывают уважение. На войне, как на войне. Мы же не осуждаем капитана Гастелло. И в этом кардинальная ошибка тогдашнего руководства США и Франции.

Этот посыл четко уловила нарождающаяся "Аль-Каида". Обратим внимание на то, что в период советского присутствия в Афганистане о террористах-самоубийцах ничего не было слышно. Они получили распространение позднее. Здесь сыграли свою роль два фактора. Первое, это культ имамов в арабском мире. Это пророк, истина в последней инстанции. В отличие от благополучного западного мира, где "газета (а теперь телевизор) является коллективным пропагандистом и организатором", в арабском мире значительная часть населения неграмотна. Этот вакуум заполняют собой имамы со своими проповедями. Второе, это желание руководства подавляющего большинства руководства арабских стран, что особенно характерно для стран Персидского залива, "выпустить пар" внутренней оппозиции на какой-нибудь внешний объект. Будь то Афганистан, Израиль или Ирак. Таким образом, исламские фундаменталисты творчески развили форму самоубийственного террора, "подсластив пилюлю" ссылками на Коран, обещая шахидам вечную жизнь в раю. То есть внесли в теорию самоубийственной жертвенности новый чисто религиозный элемент.

Переход от политики к религии не должен никого обманывать. На фоне крушения всех идей, блуждающих в арабском мире (от коммунизма до арабского национализма) только ислам доказал свою живучесть как форма цементирования нации. Религия здесь – это новая форма политической идеологии, только и всего.

Теперь несколько слов о методике подготовки шахидов. Автор этой статьи не встречал никаких толковых научных трудов по этому вопросу. Как представляется, их просто нет. То есть общих рассуждений много, но вот чтобы конкретно, по полочкам разложить, как надо готовить шахида поэтапно, таких трудов автор не встречал. Скорее всего, что их просто нет, как нет и самой инструкции. Сразу откидываем в сторону, как форму пропагандистской войны, разговоры про деньги и наркотики. По данным ряда экспертов, деньги играют свою роль только в 5% случаев. Они, несомненно, важны при подготовке теракта, но это совсем другое. В каждом случае причина, по которой человек становиться смертником индивидуальна, в каждом случае есть свой мотив (месть, деньги, неизлечимая болезнь и т.п.). Главное в этой методике – понимание самим человеком, что он делает "справедливое" дело. А здесь уже надо обратиться к формам убеждения. Про имамов мы уже говорили, которые сами, кстати, гранатами не обвешиваются и личным примером не злоупотребляют. Теперь необходимо отметить роль телевидения в арабских странах. Оно, несомненно, несет ответственность за вдалбливание в головы с младых ногтей идеи "геноцида арабского и исламского населения по всему миру". Согласитесь, что если Вам с детства постоянно показывать ужасы нацистских концлагерей, то Вы определенно станете антифашистом. А если наоборот, то, скорее всего, фашистом. Особенно, если кроме Корана, Вы больше ничего не читаете или вообще грамоте не обучены. Сейчас к телевидению прибавился интернет.

И последнее. Почему идея самоубийственных терактов начинает распространяться в несвойственных для самоубийственной жертвенности регионах (Чечня, Афганистан)? Представляется, потому что эту идею экспортируют. Но приживается она только там, где совпадают по времени и месту все вышеперечисленные нами выше факторы.

Е.КИРСАНОВ.